Закарпатцям виплатять 4 тисячі гривень одноразово за безкоштовне розміщення переселенців

Жителі Закарпаття, які у вересні чи жовтні безкоштовно розмістять вимушених переселенців на місяць та довше, отримають одноразову допомогу у розмірі 4 тисячі гривень. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.



«Виплати здійснюватимуться з обласного бюджету в рамках регіональної програми "Турбота". Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Віктор Микита», - йдеться у повідомленні.



Раніше відомств повідомило, що з 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе переселенців, отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень на місяць за кожну таку особу.