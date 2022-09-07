Закарпатцам выплатят 4 тысячи гривен единоразово за бесплатное размещение переселенцев

Жители Закарпатья, которые в сентябре или октябре бесплатно приютят вынужденных переселенцев на месяц и дольше, получат одноразовую помощь в размере 4 тысячи гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



«Выплаты будут осуществляться из областного бюджета в рамках региональной программы "Турбота". Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Виктор Микита», - говорится в сообщении.



Ранее ведомств сообщило, что с 1 октября владельцы жилья, разместившие у себя переселенцев, будут получать 900 гривен вместо 450 гривен в месяц за каждое такое лицо.