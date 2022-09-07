Путін погрожує не продовжити «зернову угоду»

Російський президент Володимир Путін заявив, що вивезення зерна з українських портів варто обмежити. Про це він сказав, виступаючи на пленарному засіданні Східного економічного форуму&
Путін стверджує, що майже все зерно було спрямоване в ЄС, а не в країни, що розвиваються, як передбачалося.
На його думку, за Світовою програмою продовольства ООН було завантажено лише два кораблі.
«І може, варто замислитися над тим, щоб обмежити напрями вивезення зерна та іншого продовольства. Я обов'язково пораджуся на цю тему із президентом Туреччини Ердоганом», - резюмував Путін.
У той же час, як пише «РИА Новости» з посиланням на дипломатичне джерело, Туреччина не отримувала від РФ звернень щодо можливості відмови від продовження «зернової угоди».