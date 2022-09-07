Триповерхові панельки біля зруйнованих висоток: «ДНР» показала, як зводить будинки в Маріуполі

В окупованому Маріуполі

У захопленому російськими силами Маріуполі зводять комплекс із чотирьох багатоквартирних житлових будинків. Про це повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».



Будівництво ведуть по вулиці Куїнджі в Жовтневому районі.



«Будуються триповерхові панельки, загалом чотири будинки. Ці будинки також призначені для мешканців міста», — заявив очільник «адміністрації» району Іван Фтіц.



Для кого ще призначені будинки, Фтіц не уточнив.



Він додав, що будівництво розпочалося влітку, завершити його планується до зими. Зараз майже у всіх будинках, що будуються, поруч зі зруйнованими дев'ятиповерхівками зібрані фундаменти. Також є блоки перших поверхів нових будинків.

Раніше повідомлялося, що в цьому ж районі Маріуполя здали в експлуатацію два будинки, які зводило Міноборони РФ.