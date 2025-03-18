У Києві збитий дрон упав у Деснянському районі — Кличко

У Києві безпілотник упав на територію однієї зі шкіл. Фото: кадр із відео

У Києві в Деснянському районі зафіксовано падіння збитого безпілотника, який не повністю вибухнув. Про це повідомляють очевидці.



За їхніми словами, поруч із місцем падіння люди почали робити селфі на тлі дрона. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що, за попередньою інформацією, уламки БПЛА впали на територію однієї зі шкіл.



«На місце події направлено екстрені служби», - додав Кличко.

У ніч на 18 березня 2025 року (починаючи з 19:00 17 березня) Росія атакувала 137 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 09:00 підтверджено знищення 63 ударних БпЛА.