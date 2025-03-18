П'ять цивільних постраждали за добу від російських обстрілів у Донецькій області

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби, 17 березня, від рук російських окупантів постраждали п'ять мешканців в Донецькій області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 17 березня росіяни поранили 5 жителів Донецької області: 3 у Покровську та 2 у Костянтинівці», — зазначив він.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3107 осіб, отримали поранення — 6838 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські дрони атакували Дніпропетровську область. Внаслідок атаки спалахнули пожежі на двох підприємствах, їх оперативно загасили.