Трамп заявив, що багато елементів мирної угоди щодо України вже узгоджено

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Багато елементів мирної угоди щодо припинення вогню в Україні вже узгоджено. Про це американський президент Дональд Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

Пост з'явився напередодні розмови з лідером РФ Володимиром Путіним.

«Але багато чого ще треба зробити. Тисячі молодих солдатів та інших людей гинуть. Щотижня гинуть 2500 військових з обох боків, і цьому треба покласти край зараз. Я з нетерпінням чекаю на розмову з президентом Путіним», — написав президент США.

Телефонна розмова Трампа та Путіна має відбутися сьогодні о 17:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон має два етапи для завершення війни Росії проти України: спочатку припинення вогню, а потім переговори. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.