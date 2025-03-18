Вночі росіяни обстріляли житловий район Костянтинівки: з'явились фото наслідків

Наслідки нічного обстрілу Костянтинівки. Фото: соцмережі

Минулої ночі, приблизно о 23:00, російські окупанти знову обстріляли житловий район Костянтинівки. Про це пишуть місцеві жителі у соціальних мережах.

Також у місцевих пабликах опубліковані фото наслідків обстрілу.

Зазначається, що сталося влучання у дев'ятиповерхівку, багато квартир залишилося без вікон.

Згідно з ранковим зведенням обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу загиблих немає. Двоє людей у Костянтинівці дістали поранень.