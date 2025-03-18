На Херсонщині судять зрадницю, через яку затримали журналістів

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно мешканки селища Дніпряни за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.



Слідство встановило, що жінка, дотримуючись проросійських поглядів, співпрацювала з окупаційною адміністрацією РФ на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Вона передавала окупантам інформацію про українських правоохоронців, військових, журналістів та громадян із проукраїнською позицією.



За її «наводками» було незаконно затримано щонайменше двох місцевих журналістів. Їх окупанти запроторили до в'язниці, піддавали допитам і фізичному насильству.



Крім того, обвинувачена брала активну участь у пропагандистській діяльності: поширювала неправдиві відомості про владу України, організовувала підкуп місцевих мешканців для участі у проросійських акціях, знімалась у пропагандистських роликах та займалась забезпеченням харчування російських військових на блокпостах.

Раніше мешканку Краматорського району підозрювали у передачі даних про мости та паливозаправники ЗСУ росіянам.