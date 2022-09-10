ЗСУ продовжують звільняти населені пункти на Харківському та Південнобузькому напрямках — зведення

Збройні Сили України ведуть контрнаступ та продовжують деокупувати населені пункти на півдні та сході країни. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на вечір 10 вересня.
«Продовжується звільнення населених пунктів, тимчасово захоплених російськими окупантами в Харківській області та Південнобузькому напрямку. З міркувань безпеки наших військовослужбовців, офіційну інформацію буде надано згодом», — йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначили, що протягом доби російські окупанти завдали 9 ракетних та 10 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах України. Від ударів противника постраждали населені пункти Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Сіверськ, Костянтинівка, Бахмут, Невельське, Мар'їнка, Велика Новосілка, Дніпро, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Миколаїв, Білогір'я, Сухий Ставок та Брускінське.
Окупанти також обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру з танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії на різних напрямках фронту:
"Сили оборони успішно відбили наступальні дії противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське та Новомихайлівка", — повідомили в Генштабі.
Також у зведенні наголошується, що протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 17 ударів по опорних пунктах та місцях скупчення живої сили та техніки супротивника, а також складів боєприпасів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БПЛА та збили авіаційну ракету Х-59 над Дніпропетровською областю.
Крім того, за цю добу в результаті українська артилерія вдарила по двох пунктах управління, восьми районах зосередження живої сили та військової техніки окупантів, а також ворожій понтонній переправі.