ЗСУ продовжують звільняти населені пункти на Харківському та Південнобузькому напрямках — зведення

10 вересня 2022, 20:58

ЗСУ продовжують звільняти населені пункти на Харківському та Південнобузькому напрямках — зведення

Збройні Сили України ведуть контрнаступ та продовжують деокупувати населені пункти на півдні та сході країни. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на вечір 10 вересня.

«Продовжується звільнення населених пунктів, тимчасово захоплених російськими окупантами в Харківській області та Південнобузькому напрямку. З міркувань безпеки наших військовослужбовців, офіційну інформацію буде надано згодом», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що протягом доби російські окупанти завдали 9 ракетних та 10 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах України. Від ударів противника постраждали населені пункти Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Сіверськ, Костянтинівка, Бахмут, Невельське, Мар'їнка, Велика Новосілка, Дніпро, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Миколаїв, Білогір'я, Сухий Ставок та Брускінське.

Окупанти також обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру з танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії на різних напрямках фронту:

  • на Сіверському напрямку - неподалік Білопілля та Линового Сумської області;
  • на Харківському напрямку - в районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Костянтинівка, Перемога, Великі Проходи, Борщова та Замулівка;
  • на Слов'янському напрямку - в районах населених пунктів Слов'янськ, Долина, Краснопілля, Микільське, Велика Комишуваха, Дібрівне, Карнаухівка, Довгеньке та Дмитрівка;
  • на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Серебрянка, Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Сидорове, Сіверськ, Івано-Дар'ївка, Роздолівка та Спірне;
  • на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка та Веселе;
  • на Авдіївському напрямку - біля Красногорівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Карлівки та Первомайського;
  • на Новопавлівському напрямку - поблизу Мар'їнки, Новомихайлівки, Микільського, Вугледара, Шевченко, Великої Новосілки, Богоявленки, Нескучного та Времівки;
  • на Запорізькому напрямку - в районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Чарівне, Рівнопілля, Новосілка, Вільне Поле, Червоне, Малинівка, Оріхів, Новополь та Времівка;
  • на Південнобузькому напрямі — в районах населених пунктів Степова Долина, Олександрівка, Мирне, Любомировка, Киселівка, Веселий Кут, Велике Артакове, Благодатівка та Високопілля. Загалом на цьому напрямі артилерійські обстріли зазнали понад двадцять населених пунктів.

"Сили оборони успішно відбили наступальні дії противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Бахмут, Первомайське та Новомихайлівка", — повідомили в Генштабі.

Також у зведенні наголошується, що протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 17 ударів по опорних пунктах та місцях скупчення живої сили та техніки супротивника, а також складів боєприпасів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БПЛА та збили авіаційну ракету Х-59 над Дніпропетровською областю.

Крім того, за цю добу в результаті українська артилерія вдарила по двох пунктах управління, восьми районах зосередження живої сили та військової техніки окупантів, а також ворожій понтонній переправі.

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