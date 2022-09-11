Російські війська одночасно вдарили по Краматорську, Слов'янську та Миколаївці

Російські війська одночасно вдарили сьогодні вдень по Краматорську, Слов'янську та Миколаївці. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
«Пошкоджено промислові об'єкти, багатоповерхівки, автозаправку, зруйновано будівлю Центру надання адміністративних послуг. Зараз відомо про щонайменше одну поранену людину», — зазначив він.
Зараз на місці обстрілів працюють рятувальники та правоохоронці.
Наслідки обстрілу. Фото: Павло Кириленко
Як повідомлялось, у результаті обстрілу Слов'янська сьогодні вдень було зруйновано частину житлового п'ятиповерхового будинку.