Российские войска одновременно ударили по Краматорску, Славянску и Николаевке

Последствия обстрела. Фото: Павел Кириленко

Российские войска одновременно ударили сегодня днем по Краматорску, Славянску и Николаевке. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Повреждены промышленные объекты, многоэтажки, автозаправка, разрушено здание Центра предоставление административных услуг. Сейчас известно о по меньшей мере одном раненом человеке», — отметил он.



Сейчас на месте обстрелов работают спасатели иправоохранители.

Последствия обстрела. Фото: Павел Кириленко

Как сообщалось, в резульате обстрела Славянска сегодня днем была разрушена часть жилого пятиэтажного дома.