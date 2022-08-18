Зеленський підписав закон, який забороняє підвищувати тарифи на газ, опалення та гарячу воду

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Про це повідомляє сайт Верховної Ради України.



Мораторій діятиме протягом військового стану та 6 місяців після його завершення. Держава компенсуватиме постачальнику різницю в тарифах .



Законом встановлюється, що:

- тарифи на послуги розподілу газу не підлягають збільшенню;

- тарифи на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню;

- ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.



Законом встановлюється заборона постачальникам газу проводити будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості.