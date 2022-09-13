Російські війська повністю вийшли з Кремінної Луганської області — Гайдай

Армія РФ залишила Кремінну на Луганщині, але ЗСУ в місто ще не зайшли. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що дещо схожа ситуація і у Старобільську.

Також він розповів, що деокупація Луганської області розпочнеться з Кремінної, над якою партизани вже повісили український прапор, та Сватового. До цих міст, за даними Гайдая, російські війська стягують свою техніку.

Зі Сватового, як каже Сергій Гайдай, окупанти спочатку втекли, але через деякий час повернулися.



Також він повідомив про наявність дефіциту палива на захоплених військами РФ територіях Луганщини.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що протягом доби авіацією ЗСУ було завдано ударів по семи опорних пунктах і місцях скупчення живої сили та техніки окупантів на Донбасі, знищено дві позиції зенітних ракетних комплексів російських військ.