Російські військові планували зробити великий наступ ЗС РФ у Курській області, де ще тривають бої. Однак ця спроба обернулася для них провалом. Про це повідомляє BILD.



Глава Кремля Володимир Путін раніше заявляв, що російська армія має повністю повернути під свій контроль усю територію Курської області до 1 жовтня.



«Втім, російський контрнаступ затягнувся — тільки 17 вересня танки ЗС РФ просунулися на південь від Коренево», — зазначають у BILD.



Незабаром у Кремлі повідомили, що російські військові зможуть повернути території під свій контроль до середини жовтня.



У виданні заявили, що поки що ця ціль здається ілюзорною.



«Українські військові не готові відступати без бою — командування ЗСУ перекидає у Курську область нові підрозділи. Українська армія намагається обійти з флангу російську контратаку в Курську та змусити підрозділи ЗС РФ оборонятися одразу на кількох напрямках», — резюмували у BILD.



Раніше ми писали, що Росія вже направила 38 тисяч осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України на Курську область.