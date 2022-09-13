Российские войска полностью вышли из Кременной Луганской области — Гайдай

Армия РФ покинула Кременную в Луганской области, но ВСУ в город еще не зашли. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, отметив, что несколько похожая ситуация и в Старобельске.

Также он рассказал, что деоккупация Луганской области начнется с Кременной, над которой партизаны уже повесили украинский флаг, и Сватово. К этим городам, по данным Гайдая, российские войска стягивают свою технику.

Со Сватово же, как говорит Сергей Гайдай, оккупанты сначала убежали, но через некоторое время вернулись.



Также он сообщил о наличии дефицита топлива на захваченных войсками РФ территориях Луганщины.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в течение суток авиацией ВСУ были нанесены удары по семи опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники оккупантов на Донбассе, уничтожены две позиции зенитных ракетных комплексов российских войск.