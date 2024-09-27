Донеччина посіла 8 місце у рейтингу областей, де випускники шкіл успішно здали мультитест

Близько 5 тисяч випускників навчальних закладів Донецької області цього року успішно склали Національний мультипредметний тест. Як повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації, успіхи 4823 випускників забезпечилися регіону 8 місце в національному рейтингу.



Рейтинг опубліковано на інформаційному ресурсі «Освіта.ua».



Особливо відзначилися заклади загальної середньої освіти Краматорської, Дружківської, Святогірської, Волноваської, Курахівської, Селидівської та Бахмутської міських територіальних громад, учні яких показали найкращі результати.



Окрім цього, школи Краматорська, Лимана, Добропілля, Бахмута, Торецька, Волновахи та Миколаївки увійшли до рейтингу найкращих шкіл України з окремих предметів.