Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Знову під обстрілом Слов'янськ. Російські снаряди потрапили до сільгосптехнікуму та житлових багатоповерхових будинків. Є загиблі та поранені.

Українські сили відбили наземні атаки російських військ на різні населені пункти навколо Бахмута та Авдіївки — Інститут вивчення війни.

За кілька днів контрнаступу ЗСУ звільнили понад 300 населених пунктів у Харківській області. Усього близько 6000 кв. км. території.

Відео зі звільненого Святогірська. Як виглядає міст через Сіверський Донець та готель «Роше Роял».

Армія РФ залишила Кремінну. ЗСУ поки не заходять до міста. Звідти і зі Сватового розпочнеться деокупація Луганщини – Сергій Гайдай.

У Лисичанську під обстріл потрапив житловий район. На непідконтрольній частині Донецької області – Горлівка, Оленівка та Донецьк. Дорогою до Макіївки величезні черги на дорогах.

Першокласникам Маріуполя розповідають, що українці вигадана нація і задають вивчати гімн РФ.