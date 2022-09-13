Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Знову під обстрілом Слов'янськ. Російські снаряди потрапили до сільгосптехнікуму та житлових багатоповерхових будинків. Є загиблі та поранені.
- Українські сили відбили наземні атаки російських військ на різні населені пункти навколо Бахмута та Авдіївки — Інститут вивчення війни.
- За кілька днів контрнаступу ЗСУ звільнили понад 300 населених пунктів у Харківській області. Усього близько 6000 кв. км. території.
- Відео зі звільненого Святогірська. Як виглядає міст через Сіверський Донець та готель «Роше Роял».
- Армія РФ залишила Кремінну. ЗСУ поки не заходять до міста. Звідти і зі Сватового розпочнеться деокупація Луганщини – Сергій Гайдай.
- У Лисичанську під обстріл потрапив житловий район. На непідконтрольній частині Донецької області – Горлівка, Оленівка та Донецьк. Дорогою до Макіївки величезні черги на дорогах.
- Першокласникам Маріуполя розповідають, що українці вигадана нація і задають вивчати гімн РФ.