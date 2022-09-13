Контрнаступ ЗСУ триває — головне за день ►

13 вересня 2022, 23:57

Контрнаступ ЗСУ триває — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Знову під обстрілом Слов'янськ. Російські снаряди потрапили до сільгосптехнікуму та житлових багатоповерхових будинків. Є загиблі та поранені.
  • Українські сили відбили наземні атаки російських військ на різні населені пункти навколо Бахмута та Авдіївки — Інститут вивчення війни.
  • За кілька днів контрнаступу ЗСУ звільнили понад 300 населених пунктів у Харківській області. Усього близько 6000 кв. км. території.
  • Відео зі звільненого Святогірська. Як виглядає міст через Сіверський Донець та готель «Роше Роял».
  • Армія РФ залишила Кремінну. ЗСУ поки не заходять до міста. Звідти і зі Сватового розпочнеться деокупація Луганщини – Сергій Гайдай.
  • У Лисичанську під обстріл потрапив житловий район. На непідконтрольній частині Донецької області – Горлівка, Оленівка та Донецьк. Дорогою до Макіївки величезні черги на дорогах.
  • Першокласникам Маріуполя розповідають, що українці вигадана нація і задають вивчати гімн РФ.

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