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Контрнаступление ВСУ продолжается — главное за день ►

13 сентября 2022, 23:57

Контрнаступление ВСУ продолжается — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Снова под обстрелом Славянск. Российские снаряды попали в сельхозтехникум и жилые многоэтажные дома. Есть погибшие и раненые.
  • Украинские силы отразили наземные атаки российских войск на различные населенные пункты вокруг Бахмута и Авдеевки — Институт изучения войны.
  • За несколько дней контрнаступления ВСУ освободили более 300 населенных пунктов в Харьковской области. Всего около 6000 кв. км территории.
  • Видео из освобожденного Святогорска. Как выглядит мост через Северский Донец и отель «Роше Роял».
  • Армия РФ покинула Кременную. ВСУ пока не заходят в город. Оттуда и со Сватово начнется деоккупация Луганщины — Сергей Гайдай.
  • В Лисичанске под обстрел попал жилой район. На неподконтрольной части Донецкой области — Горловка, Еленовка и Донецк. На пути к Макеевке огромные очереди на дорогах.
  • Первоклассникам Мариуполя рассказывают, что украинцы вымышленная нация и задают учить гимн РФ.

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