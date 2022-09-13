Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Снова под обстрелом Славянск. Российские снаряды попали в сельхозтехникум и жилые многоэтажные дома. Есть погибшие и раненые.

Украинские силы отразили наземные атаки российских войск на различные населенные пункты вокруг Бахмута и Авдеевки — Институт изучения войны.

За несколько дней контрнаступления ВСУ освободили более 300 населенных пунктов в Харьковской области. Всего около 6000 кв. км территории.

Видео из освобожденного Святогорска. Как выглядит мост через Северский Донец и отель «Роше Роял».

Армия РФ покинула Кременную. ВСУ пока не заходят в город. Оттуда и со Сватово начнется деоккупация Луганщины — Сергей Гайдай.

В Лисичанске под обстрел попал жилой район. На неподконтрольной части Донецкой области — Горловка, Еленовка и Донецк. На пути к Макеевке огромные очереди на дорогах.

Первоклассникам Мариуполя рассказывают, что украинцы вымышленная нация и задают учить гимн РФ.