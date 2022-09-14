Армія РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву, є загиблі та поранені

Сьогодні після першої години ночі російська армія масовано обстріляла Миколаїв. Ушкодження отримали, зокрема, житлові будинки. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.



«На місцях працюють аварійні бригади та комунальники. На деяких вулицях ми розчищаємо проїзд для громадського транспорту. Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілу», — поінформував Сєнкевич.



За даними голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, Миколаїв зазнав ракетних обстрілів, попередньо було використано С-300.



«Пошкоджено навчальний заклад, об'єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, влучення біля дев'яти- та п'ятиповерхівок. Також внаслідок влучення на територію підприємств виникла пожежа на виробничій будівлі та займання автівки. За попередніми даними, двоє людей загинули, троє отримали поранення та трьом громадянам надано допомогу амбулаторно», — повідомив Кім.



Дивіться також:



