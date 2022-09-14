Армия РФ нанесла ракетные удары по Николаеву, есть погибшие и раненые

Сегодня после часу ночи российская армия массированно обстреляла Николаев. Повреждения получили, в том числе, жилые дома. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.



«На местах работают аварийные бригады и коммунальщики. На некоторых улицах мы расчищаем проезд для общественного транспорта. Собираем подробную информацию о последствиях обстрела», — проинформировал Сенкевич.



По данным главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, Николаев подвергся ракетным обстрелам, предварительно были использованы С-300.



«Повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома, в частности, попадание около девяти- и пятиэтажки. Также в результате попадания на территорию предприятий возник пожар на производственном здании и возгорание автомобиля. По предварительным данным, два человека погибли, трое получили ранения и трем гражданам оказана помощь амбулаторно», — сообщил Ким.



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