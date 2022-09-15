Або ув'язнені, або ваші діти — Пригожин про вербування засуджених у РФ

Власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин прокоментував нещодавнє відео, на якому він особисто вербує російських в'язнів для участі у війні РФ проти України. Про це повідомляє The insider.



За словами Пригожина, якби він був на місці ув'язненого, він «мріяв би влитися в цей дружний колектив, щоб мати можливість не тільки спокутувати борг перед Батьківщиною, а й віддати його з лишком».



Пригожин уточнив, що ті, хто не хоче, щоб воювали ПВК та ув'язнені, мають відправити на війну в Україну своїх дітей.



«І остання ремарка: ті, хто не хочуть, щоб воювали ПВК, ув'язнені, хто міркує на цю тему, хто нічого не хоче робити і, в принципі, кому ця тема не подобається, дітей своїх на фронт відправте», — заявив Пригожин.



«Кухар Путіна», як ще називають Пригожина, підсумував, що воювати мають чи ПВК і в'язні, чи діти тих, хто критикує вербування людей, які відбувають покарання у російських в'язницях.



«Або ПВК і зеки, або ваші діти — вирішуйте самі», — підсумував Пригожин.

У Росії вербують ув'язнених для участі у так званій «спецоперації» в Україні. Про цю низку видань розповіли родичі засуджених.

У мережі з'явилося відео, на якому Євген Пригожин закликає ув'язнених однієї з колоній Мордовії вступати до лав його приватної військової компанії (ЧВК Вагнера).



У серпні Пригожин приїжджав у виправну колонію-2 Рибінська в Ярославській області РФ, щоб завербувати засуджених для участі у війні проти України.