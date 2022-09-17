На Донеччині встановили обмеження на в'їзд на деокуповані території

На Донеччині ввели заборону на несанкціонований в'їзд на територію деокупованих територіальних громад. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.



Відповідне розпорядження підписав голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко на виконання розпорядження Командувача оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця».



«З 16 вересня 2022 року запроваджуються заходи особливого режиму в'їзду та виїзду, руху транспортних засобів на деокуповані території шляхом заборони несанкціонованого (без відповідного дозволу) в'їзду громадян, іноземців та осіб без громадянства, переміщення транспортних засобів на територію деокупованих територіальних громад Донецької області заходів на деокупованих територіях», — йдеться у повідомленні.



В ОВА також зазначили, що буде підготовлено проект порядку допуску осіб та транспортних засобів на територію деокупованих населених пунктів, де проводяться стабілізаційні заходи.