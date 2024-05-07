Бійці Kraken показали відео оборони Часового Яру від атак росіян

Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Kraken розповів про те, як відбувається оборона міста Часів Яр в умовах постійних штурмів росіян. Про це йдеться у Telegram-каналі спецпідрозділу.



Як розповіли спецназівці, вони вже місяць стоять на захисті міста Часів Яр, який став одним із символів відваги та стійкості української армії.

Бійці Kraken показали відео оборони Часового Яру від атак російської армії https://t.co/P57GHBSlbv pic.twitter.com/jH9PtFbz1m — Новини Донбасу (@novostidnua) May 7, 2024

«Бійці героїчно тримають оборону, щодня знищують численного супротивника, палять ворожу броньовану техніку та беруть полонених», — йдеться у повідомленні.



За їхніми словами, ворог намагається просуватися за різними напрямками, проте завдяки злагодженій роботі підрозділу жодного окупанта у місті наразі немає.



Зазначимо, що спецпідрозділ був створений за 1,5 тижні до повномасштабного вторгнення Росії до України.