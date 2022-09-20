«ДНР» та «ЛНР» розпочали підготовку до «референдуму» про приєднання до Росії

20 вересня 2022, 10:44

«ДНР» та «ЛНР» розпочали підготовку до «референдуму» про приєднання до Росії

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» розпочали підготовку до «референдуму» про входження підконтрольних їм територій до складу Росії. Про це заявив голова «ДНР» Денис Пушилін.

«З вчорашнього вечора фахівці адміністрації голів, фахівці апаратів парламентів вже розпочали дуже активне опрацювання питань (підготовки "референдуму" — Прим. ред.)», — сказав він в ефірі «Соловйов Live».

Сам «референдум» Пушилін назвав «дуже довгоочікуваним і, можливо, рятівним політичним рішенням, яке дозволить убезпечити життя наших цивільних осіб».

19 вересня так звані громадські палати «ДНР» та «ЛНР» ініціювали питання проведення «референдуму» про вступ «республік» до складу РФ.

Глава «ДНР» Денис Пушилін запропонував главі «ЛНР» Леоніду Пасічнику об'єднати зусилля в питаннях організації «референдуму».

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