Чоловікам до 35 років рекомендують залишити окуповану армією РФ територію

Чоловікам до 35 років рекомендують негайно залишити окуповану військами РФ територію маршрутом Крим-Грузія. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його інформацією, вже сьогодні на блокпості окупантів у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили у бік Запоріжжя. Федоров прогнозує, що така практика буде продовжуватися, а мета окупантів – мобілізація українських чоловіків як «гарматного м'яса» на фронт.

«В 2014 році у так званих ЛНР/ДНР окупанти влаштовували справжнє полювання на чоловіків. Те ж саме вони вчинять і на ТОТ Запорізької та Херсонської областей», - написав він.

Федоров заявив, що необхідно вже зараз або намагатися виїжджати у бік Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях – у бік Грузії через тимчасово окупований Крим, наголосивши, що часу лишилося мало.

Раніше, нагадаємо, президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ погрожував західним країнам застосуванням ядерної зброї.