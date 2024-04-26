Суд розпорядився взяти міністра аграрної політики Сольського під варту

Міністра агрополітики Сольського взяли під варту. Фото: кадр із відео

Вищий антикорупційний суд обрав для міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомили із зали засідання суду у п'ятницю, 26 квітня.



«Встановити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів до (24 червня 2024 року), але в межах терміну досудового розслідування», — зазначив суддя ВАКС, задовольнивши клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



Суд також визначив чиновнику альтернативу тримання під вартою у вигляді 75,7 млн грн. Раніше Микола Сольський подав заяву про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України.



Верховна Рада розгляне його на одному із найближчих пленарних засідань.



Раніше НАБУ та САП повідомили про підозру міністру агрополітики у незаконному заволодінні землею на 291 млн грн у 2017 році. Сольський, коментуючи це, заявив, що допомагав військовим АТО здобути землю, коли працював адвокатом.