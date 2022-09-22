Мобілізація в РФ, обмін полонених та обстріли — головне за день ►

22 вересня 2022, 23:47

Мобілізація в РФ, обмін полонених та обстріли — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Великий обмін полоненими. 200 українських бійців обміняли на Віктора Медведчука, 5 командирів із «Азовсталі» – на 55 російських полонених.
  • Обстріл центру Донецька. На критому ринку загинуло 6 людей. Прильоти також у Ясинуватій та Горлівці.
  • Російські війська завдали ударів по Краматорську та Годиннику Яру. Обстріли Бахмута та Авдіївки не припиняються.
  • З двох сіл під Сватове окупанти примусово виселили мешканців та вивезли у глиб окупованої Луганщини.
  • Секретний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати мільйон росіян – ЗМІ РФ. Пєсков назвав це фейком.
  • Оголошена Путіним «часткова мобілізація» не вплине на перебіг подій на фронті в найближчі місяці — Інститут вивчення війни.

Ще за темою

Інше
Війна Дайджест

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:24
У Криму розпочалася мобілізація: створено призовні комісії, списки підготовлено ►
22:29
«ДНР» пообіцяла карати «ухилянтів» тюремним терміном до 20 років
21:27
У Київському районі Донецька через обстріл загинула мирна мешканка
18:03
Кремль організував «референдуми» в окупації: які цілі ►
17:31
«ЛНР»: За вісім місяців народилося майже 3,5 тисячі дітей
16:47
«ДНР» показала бюлетень та заявила, що вже повністю готова до «референдуму»
15:42
«ДНР» планує залучити дітей до участі у «референдумі»
15:34
Проводила проукраїнські акції: «ЛНР» засудила мешканку Лутугіного до 12 років в'язниці
15:33
У захопленому армією РФ Мелітополі окупанти влаштували теракт — Федоров
15:15
У Горлівці під обстріл потрапила виправна колонія
15:01
Кремль проводить «референдуми» та мобілізацію. Як це змінить перебіг війни ►
14:08
У районі аеропорту Донецька пролунав вибух
13:51
У Донецьку під обстріл потрапив район біля будівлі мерії
13:49
Чоловікам до 35 років рекомендують залишити окуповану армією РФ територію
13:19
«ЛНР» засудила до 13 років в'язниці свого військовослужбовця за «держзраду»
Всі новини
23:47
Мобілізація в РФ, обмін полонених та обстріли — головне за день ►
23:24
У Криму розпочалася мобілізація: створено призовні комісії, списки підготовлено ►
22:49
«Це вибір — загинути чи жити»: Зеленський звернувся до росіян
22:29
«ДНР» пообіцяла карати «ухилянтів» тюремним терміном до 20 років
21:58
Зеленський збирав Ставку. Обговорювали мобілізацію в РФ та «референдуми»
21:27
У Київському районі Донецька через обстріл загинула мирна мешканка
20:47
ЗСУ відбили атаки армії РФ у районах Куп'янська, Зайцево та Новомихайлівки
20:14
«Гарантуємо життя»: Подоляк закликав мобілізованих росіян здаватися в полон
19:39
Як відбувався обмін: СБУ показала повернення українських військових з полону
19:12
Мобілізація у РФ не вплине на перебіг війни найближчими місяцями — ISW
18:48
Лікарні на підконтрольній Донеччині без тепла не залишаться — ОВА
18:16
На Донеччині завдяки енергетикам понад десять тисяч сімей — знову зі світлом
18:03
Кремль організував «референдуми» в окупації: які цілі ►
17:43
Обстріл Сумської області: загорілися склади із зерном – ОВА
17:31
«ЛНР»: За вісім місяців народилося майже 3,5 тисячі дітей
Всі новини
ВІДЕО
Мобілізація в РФ, обмін полонених та обстріли — головне за день ►
22 вересня, 23:47
У Криму розпочалася мобілізація: створено призовні комісії, списки підготовлено ►
22 вересня, 23:24
Як відбувався обмін: СБУ показала повернення українських військових з полону
22 вересня, 19:39

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти