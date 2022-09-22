Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Великий обмін полоненими. 200 українських бійців обміняли на Віктора Медведчука, 5 командирів із «Азовсталі» – на 55 російських полонених.
- Обстріл центру Донецька. На критому ринку загинуло 6 людей. Прильоти також у Ясинуватій та Горлівці.
- Російські війська завдали ударів по Краматорську та Годиннику Яру. Обстріли Бахмута та Авдіївки не припиняються.
- З двох сіл під Сватове окупанти примусово виселили мешканців та вивезли у глиб окупованої Луганщини.
- Секретний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати мільйон росіян – ЗМІ РФ. Пєсков назвав це фейком.
- Оголошена Путіним «часткова мобілізація» не вплине на перебіг подій на фронті в найближчі місяці — Інститут вивчення війни.