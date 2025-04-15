Уряд виділяє 1,8 млрд грн для 180 прифронтових громад

Український уряд направить 1,8 млрд гривень на підтримку 180 громад у дев'яти прифронтових регіонах. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму офіційному телеграм-каналі.
Фінансування отримають громади у Харківській, Сумській, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Кошти будуть спрямовані на покриття критичних потреб, у тому числі:
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.
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