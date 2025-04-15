Уряд виділяє 1,8 млрд грн для 180 прифронтових громад

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: тг-канал прем'єра

Український уряд направить 1,8 млрд гривень на підтримку 180 громад у дев'яти прифронтових регіонах. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму офіційному телеграм-каналі.



Фінансування отримають громади у Харківській, Сумській, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Кошти будуть спрямовані на покриття критичних потреб, у тому числі:

аварійно-відновлювальні роботи після обстрілу;

будівництво укриттів;

закупівлю спеціальної техніки для комунальних підприємств;

ремонт об'єктів критичної інфраструктури - систем теплопостачання та газопостачання.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.