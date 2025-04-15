НГУ створила два корпуси під командуванням «Редіса» та «Корнета»

Полковник Денис Прокопенко та бригадний генерал Олександр Півненко. Фото: ТГ-канал НГУ

Національна гвардія України створила два корпуси, які очолили відомі офіцери. Командиром одного з них став полковник Денис Прокопенко (Редіс), командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов».



Другий корпус очолив полковник Ігор Оболєнський (Корнет), командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія». Про це повідомив командувач Нацгвардії бригадний генерал Олександр Півненко у коментарі Interfax-Ukraine.



За словами Півненка, створення корпусів — це крок до більш ефективного управління. Він зазначив, що командир корпусу має бути безпосереднім керівником для своїх підрозділів, знати своїх бригадних командирів, розуміти стан справ, специфіку, наявні сили та засоби.



Запровадження корпусної системи має поліпшити комунікацію, підвищити ефективність і гнучкість управління. Реформа враховує досвід повномасштабної війни з РФ, де особливо важливими є маневровість, стійкість до ударів і здатність утримувати території та проводити контрудари.

Нагадаємо, Третя штурмова бригада, яка була створена у 2022 році українськими добровольцями, офіційно набула статусу Третього Армійського Корпусу.