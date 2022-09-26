Пригожин визнав, що створив «ПВК Вагнера»

Російський бізнесмен Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», визнав, що є творцем «ПВК Вагнера». Його заяву опублікувала прес-служба компанії «Конкорд».



Раніше він у суді спростовував інформацію про те, що є власником «ПВК Вагнера».



За словами Пригожина, які наводить прес-служба його компанії «Конкорд», приватна військова компанія була створена ним навесні 2014 року. Тоді він, «як і багато інших бізнесменів», їздив на полігони, де збиралися «козачки», і намагався набрати групу, яка «поїде і захистить росіян» на Донбасі.



Пізніше Пригожин зрозумів, що цим доведеться зайнятися самостійно, бо серед «козачків» — «половина шахраїв, а половина тих, хто брав гроші, наймав добровольців і відправляв їх голими босими на реальну смерть».



«Сам почистив стару зброю, сам розібрався з бронежилетами та знайшов спеціалістів, які змогли мені у цьому допомогти. З цього моменту, 1 травня 2014 року, і народилася група патріотів, яка згодом набула назви БТГ «Вагнер», — цитує прес-служба Пригожина.



Бізнесмен підтвердив, що завдяки втручанню його бійців вдалося захопити луганський аеропорт та багатьох інших територій, «а також докорінно змінилася доля ЛНР та ДНР».



Наступні вісім років, за словами Пригожина, його військові стояли «насмерть на боці добра і справедливості», поки «кожний цікавий журналіст і кожен безсоромний підонок копирсався в спітнілій білизні "ПВК Вагнера" у спробі знайти негатив».



«Я довгий час уникав ударів безлічі супротивників з однією головною метою — щоб не підставити цих хлопців, які є основою російського патріотизму. А здобув перемогу з цього приводу в численних судах, у тому числі за кордоном, тому що у будь-якій справі завжди має бути місце спорту, і матчі треба вигравати на полі противника», — стверджує Пригожин.

Петербурзького бізнесмена Євгена Пригожина називають «кухарем Путіна», оскільки його компанія постачала харчування для структур Кремля. Також Пригожина пов'язують із неформальною приватною військовою компанією «Вагнера». Сам Путін заперечував зв'язок із Пригожиним та ПВК «Вагнера».



Російське видання The Bell стверджувало , що ідея створити «ЧВК Вагнера» прийшла до Генштабу РФ ще в 2010 році і вони запропонували зайнятися цим Пригожину.



«ЧВК Вагнера» вважається одним із найбільш боєздатних підрозділів, які беруть участь у війні в Україні.