Російська авіація скинула авіабомби на Костянтинівку: у місті загорілися будинки та є поранені

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: ДСНС

Вночі 13 квітня російська авіація керованими авіабомбами вдарила по приватному сектору міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Пошкоджені чотири будинки, виникли пожежі за двома адресами. Рятувальники загасили пожежу будинку та покрівлі господарської споруди на загальній площі 70 квадратних метрів. За другою адресою бійці ДСНС локалізували пожежу покрівлі будинку, але через повторний обстріл і загрозу життю та здоров'ю особового складу вимушено призупинили гасіння вогню та повернулися до підрозділу.



Внаслідок ударів дві людини отримали поранення.

Нагадаємо, що вранці 13 квітня Росія завдала ракетного удару по центру Сум, внаслідок чого у місті багато загиблих та поранених.