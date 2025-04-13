Ракетний удар по центру Сум: кількість загиблих та поранених зросла

Наслідки ракетного удару по центру Сум. Фото: Сумська міськрада

Кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ по центру Сум зросла до 83 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.



Серед постраждалих сім дітей. Усім надається медична допомога.



Оновлено 13:55. У пресслужбі ДСНС України повідомили, що кількість загиблих зросла до 31 людини, серед них дві дитини.



Кількість поранених зросла до 84 людей, серед них 10 дітей.



Оновлено 15:55. У пресслужбі ДСНС України розповіли, що кількість загиблих зросла до 32 людей, серед них дві дитини.



Кількість поранених зросла до 99 людей, серед них 11 дітей.

Нагадаємо, що раніше було відомо про 21 загиблу та 34 поранених людей.