РФ обстріляла Донецьку область: 1 загиблий, 6 поранених

Окупанти продовжують обстріл мирних жителів Донеччини. Фото: Донецька ОВА

За 13 квітня внаслідок обстрілів російських військ на Донеччині загинув один мирний житель — у селі Новохатське. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.







«Ще шестеро людей дістали поранення: троє — у Новохатському, двоє — у Малинівці та один — у Покровську», - уточнив очільник ОВА.



За даними Донецької обласної військової адміністрації, від початку повномасштабного вторгнення в регіоні (без урахування Маріуполя і Волновахи) загинули 3 140 мирних жителів, ще 6 927 були поранені.

Нагадаємо, 13 квітня 2025 року, окупаційна армія РФ застосувала ракети з касетними боєприпасами для удару по центру Сум.