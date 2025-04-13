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«Тролейбус смерті – фактично всі пасажири загинули»: в ОВА розповіли нові подробиці удару по центру Сум

13 квітня 2025, 16:34

«Тролейбус смерті – фактично всі пасажири загинули»: в ОВА розповіли нові подробиці удару по центру Сум

Наслідки російського ракетного удару по центру Сум. Фото: ДСНС Наслідки російського ракетного удару по центру Сум. Фото: ДСНС

Росія застосувала ракети з касетним спорядженням для удару по центру Сум. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

За його словами, у цей час там було багато людей.

«Сьогодні велике свято, люди поверталися з церкви. Ракета розірвалася у повітрі. Уламками посічені стіни будівель. На жаль, є загиблі. Найбільша кількість жертв – це люди, які перебували у тролейбусі, фактично, всі пасажири загинули. Це тролейбус смерті. Внаслідок удару «постраждали» приміщення університету, у житлових будинках навколо пошкоджені вікна та двері», – заявив Артюх.

Нагадаємо, що ракетного удару по центру Сум російські окупанти завдали вранці 13 квітня.

Вже відомо про 32 загиблих та 99 поранених людей.

Начальник ГУР Кирило Буданов назвав, які підрозділи та чим вдарили ЗС РФ по центру Сум.

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