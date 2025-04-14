Опубліковані перші кадри після удару РФ по Сумах

Перші кадри удару РФ по Сумах. Фото: кадр із відео

Патрульна поліція Сумської області опублікувала кадри перших хвилин після ракетного удару військ РФ по Сумах. Удар припав на Вербну неділю.







«Цей день став днем болю і чорної скорботи для всієї України. Ракетний удар по мирних Сумах — ще один болючий шрам на серці нашої країни. Росія знову принесла смерть. Загинули невинні люди, серед них — діти», — йдеться у повідомленні під відео.



Поліцейські разом з екстреними службами перебували серед руїн і диму, надавали допомогу постраждалим і рятували тих, кого ще можна було врятувати.



«Сьогодні Україна знову бачить справжнє обличчя ворога. Ми вистоїмо. Ми пам'ятаємо кожне ім'я. Вічна пам'ять загиблим і якнайшвидшого одужання пораненим», — додали в поліції.



За останніми даними, в результаті удару загинули 34 людини, ще 119 дістали поранення.

Нагадаємо, 13 квітня 2025 року, окупаційна армія РФ застосувала ракети з касетними боєприпасами для удару по центру Сум.