Росіяни з артилерії вдарили по центру Херсона: пошкоджена дитяча медустанова, є загибла та поранений

13 квітня російські війська з артилерії обстріляли центр Херсона. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



Внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка, а 47-річного чоловіка доправили до лікарні. У нього вибухова травма та уламкові поранення.



Також у місті пошкоджена дитяча медустанова. Під час атаки діти з батьками та працівниками закладу перебували в укритті.

Нагадаємо, що вранці 13 квітня Росія завдала ракетного удару по центру Сум, внаслідок чого у місті багато загиблих та поранених.