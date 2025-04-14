Нічний удар дронами РФ по Одеській області: 7 постраждалих

РФ завдала удару по Одеській області, 7 людей постраждали. Фото: ДСНС

Вночі Одеську область атакували російські дрони, поранивши сімох цивільних. Про це повідомляє ДСНС регіону. Унаслідок влучань спалахнули пожежі за кількома адресами, які оперативно ліквідували пожежники.







Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема складське приміщення, станцію технічного обслуговування, автомобілі та медичний заклад. За попередніми даними, постраждало семеро осіб.



До ліквідації наслідків було залучено 14 одиниць техніки та 67 рятувальників ДСНС, а також одну одиницю техніки та три людини особового складу від Асоціації добровільних пожежників України.

Раніше Росія застосувала ракети з касетним спорядженням для удару по центру Сум.