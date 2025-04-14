Росія вдарила КАБами по Степногірську, зникло світло і спалахнула пожежа

Росія завдала удару по житловій забудові прифронтового Степногірська, повідомляє офіційний телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Внаслідок прильотів авіабомб (КАБ) у місті зникло електропостачання. Через удар реактивними системами залпового вогню виникла пожежа в дев'ятиповерховому будинку.
За словами Федорова, упродовж доби окупанти завдали 461 удару по 12 населених пунктах Запорізької області.
Пожежа на АЗС внаслідок атаки російського дрона. Фото: Запорізька ОВА
Крім того, у Запоріжжі на автозаправній станції сталася пожежа внаслідок атаки російського дрона.
Нагадаємо, вночі Одеську область атакували дрони окупантів, поранивши сімох цивільних.
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