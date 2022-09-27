Поліцейські зафіксували наслідки 25 ударів армії РФ по Донецькій області

Правоохоронці зафіксували наслідки 25 збройних атак армії РФ на Донеччині. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних, а також поранені.

Окупанти за минулу добу атакували 9 населених пунктів: міста Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ, Красногорівка, смт Північне, селах Хромове, Нетайлове.



Загалом знищено та пошкоджено обстрілами російських військ 29 цивільних об'єктів регіону - 21 житловий будинок, з них 9 багатоквартирних, лікарня та аптека в Торецьку, палац культури в Краматорську, господарські будівлі.

Російські війська застосували проти цивільного населення Донецької області авіацію, ракети "С-300", РСЗВ "Град", артилерію.



Повідомляється, що обстрілами окупантів було вбито та поранено мирних жителів, у Красногорівці постраждала дитина 2009 року народження.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 335 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 19 500 осіб, у тому числі 3193 – дітей, 930 – людей з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби російські окупанти вбили трьох мирних жителів області.