Полицейские зафиксировали последствия 25 ударов армии РФ по Донецкой области

Правоохранители зафиксировали последствия 25 вооруженных атак Донецкой области армией РФ. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских, а также раненые.

Оккупанты за минувшие сутки атаковали 9 населенных пунктов: города Авдеевка, Торецк, Бахмут, Краматорск, Славянск, Красногоровка, пгт Северное, селах Хромово, Нетайлово.



Всего уничтожены и повреждены обстрелами российских войск 29 гражданских объектов региона - 21 жилой дом, из них 9 многоквартирных, больница и аптека в Торецке, дворец культуры в Краматорске, хозяйственные постройки.

Российские войска применили против гражданского населения Донецкой области авиацию, ракеты «С-300», РСЗО «Град», артиллерию.



Сообщается, что обстрелами оккупантов были убиты и ранены мирные жители, в Красногоровке пострадал ребенок 2009 года рождения.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 335 человек, с начала обязательной эвакуации – более 19 500 человек, в том числе 3193 – дети, 930 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки российские оккупанты убили троих мирных жителей области.