Енергетики повернули світло у дев'ять населених пунктів на Донеччині

27 вересня 2022, 18:12

Енергетики повернули світло у дев'ять населених пунктів на Донеччині

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у дев'яти населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

Зазначається, що за 26 вересня аварійно-ремонтні бригади змогли повернути електрику у будинки 8448 сімей у Бахмутському, Краматорському, Покровському та Волноваському районах.

«Найбільше ремонтів учора вдалося виконати у Бахмутському районі. Енергетики змогли, з дозволу військових, відремонтувати низку пошкоджень та повернути світло у будинки понад п'яти тисяч сімей Бахмутської громади та майже двох тисяч Торецької громади. Крім того, знову отримує електропостачання понад тисяча сімей Великоновосілківської громади», — перелічили у ДТЕК.

Там додали, що фахівцям енергокомпанії вдалося виконати ремонти також у Мар'їнській та Костянтинівській громадах. Також названо найскладніші напрямки — Бахмутський, Авдіївський, Торецький та Мар'їнський.

Зараз без електропостачання — 84 населені пункти області.

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