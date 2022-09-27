Енергетики повернули світло у дев'ять населених пунктів на Донеччині

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у дев'яти населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за 26 вересня аварійно-ремонтні бригади змогли повернути електрику у будинки 8448 сімей у Бахмутському, Краматорському, Покровському та Волноваському районах.



«Найбільше ремонтів учора вдалося виконати у Бахмутському районі. Енергетики змогли, з дозволу військових, відремонтувати низку пошкоджень та повернути світло у будинки понад п'яти тисяч сімей Бахмутської громади та майже двох тисяч Торецької громади. Крім того, знову отримує електропостачання понад тисяча сімей Великоновосілківської громади», — перелічили у ДТЕК.



Там додали, що фахівцям енергокомпанії вдалося виконати ремонти також у Мар'їнській та Костянтинівській громадах. Також названо найскладніші напрямки — Бахмутський, Авдіївський, Торецький та Мар'їнський.

Зараз без електропостачання — 84 населені пункти області.