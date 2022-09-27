Энергетики вернули свет в девять населенных пунктов на Донетчине

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в девяти населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за 26 сентября аварийно-ремонтные бригады смогли вернуть электричество в дома 8448 семей в Бахмутском, Краматорском, Покровском и Волновахском районах.



«Больше всего ремонтов вчера удалось выполнить в Бахмутском районе. Энергетики смогли, с разрешения военных, отремонтировать ряд повреждений и вернуть свет в дома более пяти тысяч семей Бахмутской громады и почти двух тысяч Торецкой громады. Кроме того, снова получают электроснабжение более тысячи семей Великоновоселковской громады», — перечислили в ДТЭК.



Там добавили, что специалистам энергокомпании удалось выполнить ремонты также в Марьинской и Константиновской громадах. Также названы самые сложные направления — Бахмутское, Авдеевское, Торецкое и Марьинское.

Сейчас без электроснабжения — 84 населенных пункта области.