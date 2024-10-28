Екіпажі БМП Bradley і танка Abrams викосили російську посадку на Курщині

Обстріл позицій росіян у Курській області. Фото: кадр із відео

47 окрема механізована бригада виконує бойові завдання на Курщині, військові Сил оборони проводять атаки на позиції росіян, обстрілюючи їх за допомогою БМП Bradley та танка Abrams. Відео бою опублікувала 47 ОМБр.







«Це абсолютно новий досвід для бійців, сповнений викликів. Чи міг би хтось уявити ще півкроку тому, що американська техніка буде на території ворога? На цьому відео вкотре демонструємо взаємодію БМП Bradley та танку Abrams. Екіпажі викосили ворожу посадку, знищивши за допомогою протитанкової ракети TOW укриття кацапів та забезпечили потужну вогневу підтримку нашій піхоті», — йдеться у підписі до відео.

Обстріл позицій росіян у Курській області. Фото: кадр із відео

Обстріл позицій росіян у Курській області. Фото: кадр із відео

За даними Генштабу ЗСУ, триває операція в Курській області. За добу агресор здійснив 29 авіаційних ударів, скинув 42 КАБ, завдав 323 артилерійських обстрілів.



Нагадаємо, батальйон «К2» затрофів російський експортний танк Т-90С.