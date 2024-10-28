Росіяни авіабомбою та «Ланцетом» вдарили по Улакли та Олексіївці на Донеччині: виникла пожежа, пошкоджені будинки

Наслідки удару по селу Улакли на Донеччині. Фото: Великоновосілківська СВА

28 жовтня армія РФ авіабомбою УМПБ Д-30СН вдарила по селу Улакли Волноваського району. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.



Пошкоджені приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.



Також окупанти дроном «Ланцет» вдарили селу Олексіївка Волноваського району. Загорівся приватний будинок. Без постраждалих.

Нагадаємо, що вночі 28 жовтня авіація РФ скинула авіабомбу на дев'ятиповерхівку в Харкові, внаслідок чого виникла пожежа, поранені сім людей.