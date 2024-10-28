Під виглядом військового шпигував на Донеччині та ще в дев'яти областях: СБУ затримала агента ГРУ РФ

Затриманий агент ГРУ РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агента ГРУ РФ, який шпигував у 10 регіонах України. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Фігурантом виявився 22-річний житель Херсона, який видавав себе за військового і під такою «легендою» пересувався Україною. За даними контррозвідки СБУ, агент діяв у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Чернівецькій областях.



Він по черзі об'їжджав регіони рейсовими автобусами. У кожній з областей він намагався розвідати локації ППО, а також координати військових шпиталів та інших медустанов, де перебували українські воїни на стаціонарному лікуванні. Отримані відомості зрадник месенджером передавав російській спецслужбі.



Після виконання агентурних завдань окупанти обіцяли «евакуювати» свого агента у РФ та влаштувати його у ПВК «Вагнера». Фігурант хотів вступити до цього угруповання, щоб воювати проти України.



СБУ зірвала плани агента та затримала його «на гарячому», коли він розвідував місця базування ЗСУ у Миколаєві. У затриманого вилучили мобільний телефон, на якому він готував агентурний «звіт» та відправляв його зв'язковим в ГРУ. Поіменний список уже встановила контррозвідка СБУ.



Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру «меру» міста Торез у Донецькій області Дмитру Лисенку, який допомагає росіянам утверджувати режим окупації.