Генсек НАТО підтвердив присутність військових Північної Кореї у Курській області

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 28 жовтня підтвердив, що Північна Корея направила своїх військовослужбовців до участі у війні проти України. Про це він сказав на брифінгу.
За його даними, північнокорейські солдати воюватимуть у Курській області.
«Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські війська були направлені до Росії і що північнокорейські військові підрозділи були розгорнуті в Курській області», — зазначив він.
Раніше ми писали, що глава Кремля Володимир Путін вніс на розгляд до Державної думи законопроєкт про ратифікацію договору про «всеосяжне стратегічне партнерство» між РФ та КНДР.
Крім того, всього в РФ зараз проходять навчання кілька тисяч військових із КНДР, до кінця року їх можуть відправити до України.
Для цього у складі російської бригади формується батальйон із північнокорейських солдатів.
Крім того, Буданов розповів, що Російська Федерація готує понад 11 тисяч військових із Північної Кореї для війни в Україні. Наразі вони проходять підготовку, а до бойових дій будуть готові у листопаді. Розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР вирішила відправити на передову до України 12 тисяч солдатів, включно із підрозділом спеціального призначення.
Український Центр стратегічних комунікацій опублікував відео, на якому, як стверджується, солдати із КНДР отримують спорядження. Зазначається, що кадри знято на Сергіївському полігоні в Приморському краї РФ.
Також український генерал Кирило Буданов розповів, що перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області Росії «на днях».
Глава американського оборонного відомства Ллойд Остін 23 жовтня вперше офіційно підтвердив, що північнокорейські солдати прибули на територію Російської Федерації.
У Головному управлінні розвідки повідомили, що перші військові КНДР прибули під Курськ.
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