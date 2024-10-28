На Дніпропетровщині енергетики потрапили під російський обстріл: є пошкодження

На Дніпропетровщині ремонтна бригада компанії ДТЕК потрапила під російський обстріл, в той час енергетики проводили роботи на повітряній лінії. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.



«Бригада ДТЕК Дніпровські електромережі виконувала роботи на повітряній лінії у населеному пункті, наближеному до лінії фронту, коли почався артобстріл. Один зі снарядів прилетів поруч з бригадним автомобілем. Пошкоджений кузов та лобове скло», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що ніхто не постраждав.



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