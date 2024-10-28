Авіація РФ вночі скинула авіабомбу на дев'ятиповерхівку в Харкові: виникла пожежа, поранені сім людей

Вночі 28 жовтня російські війська вдарили по дев'ятиповерховому будинку в Холодногірському районі Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
На місці виникла пожежа. У багатоповерхівці пошкоджене перекриття між восьмим та дев'ятим поверхами, зруйновані три квартири.
Внаслідок обстрілу поранені сім людей, серед них дівчина 16 років.
У пресслужбі Національної поліції в Харківській області повідомили, що авіабомба влучила у дев'ятий поверх будинку.
Нагадаємо, що 27 жовтня російська армія вдарила біля поштового відділення в Херсоні, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.