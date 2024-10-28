Російський дрон пролетів поблизу енергоблоку Хмельницької АЕС

РФ посилює енергетичний терор. Фото: Енергоатом

У понеділок вранці, 28 жовтня, російський безпілотний літальний апарат типу Shahed пролетів неподалік одного з енергоблоків Хмельницької АЕС (місто Нетішин). Це означає, що росіяни посилюють енергетичний терор. Про це повідомили у пресслужбі Енергоатому.



У відомстві уточнили, що російські загарбники створюють нові ризики для безпечної експлуатації атомних об'єктів.



«Ворог свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки АЕС, вдаючись до відвертого тероризму. Це необхідно зупинити якнайшвидше, адже наслідки може відчути увесь континент», — зазначив керівник Енергоатому Петро Котін.



В умовах війни Україна вимагає від світової спільноти адекватної реакції та рішучих дій для припинення терористичних атак на об'єкти критичної інфраструктури.



Раніше ми писали, що 21 жовтня о 12:18 через систематичні ворожі обстріли відключилася одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України.